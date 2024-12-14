ДБР повідомило про підозри особам, які допомогли російському букмекеру вкрасти нерухомість збанкрутілого харківського банку

Працівники ДБР повідомили про підозри 6 особам, які допомогли компаніям, пов’язаним з відомим російським букмекером, вивести нерухомість збанкрутілого харківського банку.

Ці дії були виявлені у співпраці з Держслужбою фінансового моніторингу та Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз.

Зокрема у березні 2023 року ДБР викрило протиправну фінансову оборудку з нерухомістю харківського комерційного банку, що перебуває у процедурі ліквідації. Вартість нерухомості у середмісті Харкова оцінюється у 360 млн грн.

Ця схема була реалізована із використанням реквізитів української компанії, підконтрольної власнику харківського банку, а також двох іноземних компаній щодо яких застосовано національні санкції. Раніше Бюро встановило, що ці компанії мають зв’язок із відомим російським букмекером, та іншими компаніями й особами, дії яких вчинені на шкоду нашої держави.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4959

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