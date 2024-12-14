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ДБР повідомило про підозри особам, які допомогли російському букмекеру вкрасти нерухомість збанкрутілого харківського банку

ДБР повідомило про підозри особам, які допомогли російському букмекеру вкрасти нерухомість збанкрутілого харківського банку

Працівники ДБР повідомили про підозри 6 особам, які допомогли компаніям, пов’язаним з відомим російським букмекером, вивести нерухомість збанкрутілого харківського банку.

Ці дії були виявлені у співпраці з Держслужбою фінансового моніторингу та Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз.

Зокрема у березні 2023 року ДБР викрило протиправну фінансову оборудку з нерухомістю харківського комерційного банку, що перебуває у процедурі ліквідації. Вартість нерухомості у середмісті Харкова оцінюється у 360 млн грн.

Ця схема була реалізована із використанням реквізитів української компанії, підконтрольної власнику харківського банку, а також двох іноземних компаній щодо яких застосовано національні санкції. Раніше Бюро встановило, що ці компанії мають зв’язок із відомим російським букмекером, та іншими компаніями й особами, дії яких вчинені на шкоду нашої держави.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4959

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