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російські спецслужби намагаються завербувати тебе для підпалу, теракту чи мінування? «Спали» ворога сам - здай його до СБУ!

російські спецслужби намагаються завербувати тебе для підпалу, теракту чи мінування? «Спали» ворога сам - здай його до СБУ!

Для цього Служба безпеки України запускає офіційний чатбот «Спали ФСБешника (http://t.me/spaly_fsb_bot)».

Його створено в telegram, оскільки цей месенджер окупанти найчастіше використовують для вербування молоді та неповнолітніх.

Якщо тобі або твоїм знайомим пропонують підпалити авто ЗСУ чи адмінбудівлю, влаштувати теракт чи мінування – одразу пиши нам! Не допомагай ворогу руйнувати оборону твоєї країни!

● Як швидко повідомити про це?

Відкривай чатбот за посиланням t.me/spaly_fsb_bot і напиши, який саме злочин росіяни пропонували тобі вчинити. Також додай інформацію про контакт, який хотів тебе завербувати, та інші деталі, що допоможуть нам викрити негідників.

● Хвилюєшся про свою безпеку?

Ми гарантуємо конфіденційність. Кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване співробітниками СБУ.

● Пам’ятай!

Не вір казкам, які розповідають росіяни. Зрадник ніколи не буде «своїм другом» для ворога. І за виконання їхніх завдань ти отримаєш не гроші, а реальний тюремний строк – кримінальна відповідальність за теракти чи диверсії настає з 14-річного віку і передбачає до 10 років ув’язнення.

❗ Не пали своїх! «Спали» ворога!

Разом зруйнуємо російські плани!

Джерело: https://t.me/SBUkr/13590

Новости портала «Весь Харьков»

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