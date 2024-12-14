Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:05
Просмотров: 67

Вирок у справі щодо незаконного заволодіння особливо цінними землями Національної академії аграрних наук України

Вирок у справі щодо незаконного заволодіння особливо цінними землями Національної академії аграрних наук України

13 грудня 2024 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок у справі за фактом незаконного заволодіння особливо цінними землями Національної академії аграрних наук України у 2013-2014 роках.

За вироком суду 9 осіб, серед яких 6 службових осіб Національної академії аграрних наук України та її структурних підрозділів, 2 – колишні посадові особи ГУ Держземагентства у Київській області та 1 – співробітник Служби безпеки України, визнано винуватими у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Одному з організаторів та 2 колишнім посадовим особам ГУ Держземагентства у Київській області суд призначив покарання в виді позбавлення волі на строк 8 років з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування строком на два роки, з конфіскацією частини належного їм на праві власності майна.

Також суд позбавив співробітника Служби безпеки України звання полковника.

Ще одного організатора, а також інших учасників схеми, засуджено до 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування строком на два роки, з конфіскацією половини належного на праві власності майна.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.

Деталі справи:

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Національної академії аграрних наук України та її структурних підрозділів, радник президії НААН від Служби безпеки України, ГУ Держземагентства в Київській області, у період з вересня 2013 року по вересень 2014 року умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинили заволодіння 138 земельними ділянками (загальна площа 13,2564 га), розміщеними на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області. Зауважимо, що вказані землі були сформовані внаслідок вилучення 15,12 га особливо цінної землі ДП ДГ «Чабани», а їх ринкова вартість на момент переходу у приватну власність становила 42 553 000 гривень.

Крім того, вказані особи також мали намір заволодіти ще 6 земельними ділянками загальною площею 0,581 га, ринкова вартість яких на момент формування становила 1 436 000 гривень.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2633

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

росіяни переписують історію на тимчасово окупованих територіях України
Сегодня 08:26    38
російські спецслужби намагаються завербувати тебе для підпалу, теракту чи мінування? «Спали» ворога сам - здай його до СБУ!
Сегодня 07:54    68
ДБР затримало посадовця Чорноморського заповідника, який співпрацював з окупантами на тимчасово окупованій території Херсонщини
Сегодня 07:33    73
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.12.24 орієнтовно
Сегодня 07:31    82
Київський апеляційний суд зобов'язав видання "Hromadske" видалити розслідування про ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова
Сегодня 07:23    78
Польща несе найбільший тягар з усіх європейських країн у зв'язку з війною в Україні
Сегодня 07:14    99
СБУ та Нацполіція затримали у Харкові неповнолітніх, які шпигували для фсб під виглядом квест-гри
Сегодня 07:03    90
Новий командувач Сухопутних Військ генерал Драпатий оголосив про масштабну трансформацію СВ
Сегодня 06:52    97
Ціль кремля – гуманітарна катастрофа в Україні
Сегодня 06:41    120
Трамп хотів би, щоб європейські війська були присутні в Україні для спостереження за припиненням вогню — The Wall Street Journal.
Сегодня 06:31    122
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 