Вирок у справі щодо незаконного заволодіння особливо цінними землями Національної академії аграрних наук України

13 грудня 2024 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок у справі за фактом незаконного заволодіння особливо цінними землями Національної академії аграрних наук України у 2013-2014 роках.

За вироком суду 9 осіб, серед яких 6 службових осіб Національної академії аграрних наук України та її структурних підрозділів, 2 – колишні посадові особи ГУ Держземагентства у Київській області та 1 – співробітник Служби безпеки України, визнано винуватими у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Одному з організаторів та 2 колишнім посадовим особам ГУ Держземагентства у Київській області суд призначив покарання в виді позбавлення волі на строк 8 років з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування строком на два роки, з конфіскацією частини належного їм на праві власності майна.

Також суд позбавив співробітника Служби безпеки України звання полковника.

Ще одного організатора, а також інших учасників схеми, засуджено до 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування строком на два роки, з конфіскацією половини належного на праві власності майна.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.

Деталі справи:

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Національної академії аграрних наук України та її структурних підрозділів, радник президії НААН від Служби безпеки України, ГУ Держземагентства в Київській області, у період з вересня 2013 року по вересень 2014 року умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинили заволодіння 138 земельними ділянками (загальна площа 13,2564 га), розміщеними на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області. Зауважимо, що вказані землі були сформовані внаслідок вилучення 15,12 га особливо цінної землі ДП ДГ «Чабани», а їх ринкова вартість на момент переходу у приватну власність становила 42 553 000 гривень.

Крім того, вказані особи також мали намір заволодіти ще 6 земельними ділянками загальною площею 0,581 га, ринкова вартість яких на момент формування становила 1 436 000 гривень.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2633

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