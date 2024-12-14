У Донецьку відкрили «волонтерські» центри для підготовки до 80-річчя «побєди». Їхня мета — поширювати пропаганду, спрямовану на викривлення історії Другої світової війни, пише Центр національного спротиву.

Ці осередки активно поширюють фейкові наративи про роль росії як єдиного переможця, ігноруючи внесок України та її народу у перемогу над нацизмом.

До того ж, у вересні на Донеччині закупили 6100 пропагандистських підручників на 7 мільйонів рублів.

кремль таким чином прагне посилити ідеологічний контроль над тимчасово окупованими територіями.

Джерело: https://t.me/spravdi/43586

Новости портала «Весь Харьков»