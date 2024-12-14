● Цієї суботи та неділі москва розглядає запуск «Орєшніка» по Україні — Financial Times з посиланням на представника Ради національної безпеки США.

● Міноборони виділяє додаткові 1,1 млрд грн безпосередньо бригадам на закупівлю безпілотників.

● Парламент Грузії заборонив використання піротехніки і масок на акціях протесту.

● "Україна ні на що Угорщину не уповноважувала". Такою є відповідь української сторони стосовно заяви президента Угорщини Віктора Орбана про нібито запропоноване ним різдвяне перемир'я. За його словами росія погоджувалась, а Україні - ні.

● У Парижі Дональд Трамп сказав президенту Зеленському, що він проти вступу України до НАТО, але за те, щоби після припинення вогню Україна залишилася сильною і добре озброєною країною.

● "Енергоатом" тільки цієї весни (а в основному восени) почав перші закупівлі по захисним спорудам для атомної інфраструктури — народний депутат Ярослав Железняк. "Більшість навіть зараз на стадії проектів і не готові від слова взагалі", — заявив нардеп.

● В Украине сняли с должности генерала ВСУ Александра Луценко, который в том числе отвечал за оборону Покровска и Курахово, сообщила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. Луценко «критиковали за развал управления подразделениями на кураховском и покровском направлениях».

● Amazon пожертвует миллион долларов на инаугурацию Трампа. По словам источников The Wall Street Journal, на следующей неделе основатель компании Джефф Безос должен встретиться с Трампом в его резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде.

● Австрия будет платить сирийцам, которые захотят вернуться на родину, "премия" составит 1000€, объявил канцлер страны

● Італія готова брати участь у миротворчій місії в Україні, — міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.

● Невідомі безпілотники знову літали над авіабазою США в Рамштайні (Німеччина), – Spiegel з посиланням на конфіденційний звіт німецьких органів безпеки.

● Міноборони Британії: москва не змогла утримати режим Башара Асада від краху, оскільки була зайнята війною проти України.

● Полиция Южной Кореи допустила арест президента Юн Сок Ёля по делу о мятеже, сообщает телеканал KBS.

● Google Play прекращает сотрудничество с российскими разработчиками — c 26 декабря обработка платежей для разрабов со счетами банков рф приостановится на неопределенный срок. Последние выплаты назначены на 15 января, после чего продажа платных приложений и подписок станет невозможной.

● Дугин на форуме «XV Индийско-российский бизнес-диалог»: Перед нами стоит очень амбициозная задача - разработать русский искусственный интеллект, который не задумываясь будет правильно отвечать на вопрос, чей Крым, чей Киев, чей Харьков, чья Одесса.

● Комитет ГД рф одобрил поправку о невозможности условно-досрочного освобождения для террористов.

● Число сделок на рынке новостроек в москве снизилось на 29% в ноябре — Росреестр

● В Тульской области онколог приписал 13 пациентам несуществующий рак ради получения премий.

● Медведев: попытки разъединить русских и украинцев бессмысленны, неонацисты "разобьют свои головы об общерусскую стену"

● Пломбииир!!! Новости вставания с колен: в россии введут продуктовые карточки. Пока только в Калининграде. По словам губернатора, талоны на еду будут получать пенсионеры и другие уязвимые слои населения. По карточкам можно будет купить еду и другие необходимые продукты. Не забываем, все это происходит в «сверхдержаве», которая мечтает делить мир на зоны влияния.

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