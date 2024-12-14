13 грудня російські військові застосували проти цивільного населення Харківщини ракети, КАБ, безпілотники

Через обстріли з боку рф дістали поранення п’ятеро цивільних людей. Поліція задокументувала наслідки чергових злочинів росіян.

● с. Глазунівка, Ізюмський район. 13 грудня, 03:30: ракета Х-59. Пошкоджені адміністративна будівля, нежитлові приміщення. Без постраждалих.

● с. Шелудьківка Чугуївський район. 13 грудня, 06:20: ракетний обстріл. Пошкоджено автомобіль, ЛЕП.

● с. Мирне, Берестинський район. 13 грудня, 08:05: три крилаті ракети «Калібр». Пошкоджено адміністративну будівлю, автомобілі. Дістали поранення четверо цивільних чоловіків.

● с. Сенькове, Куп’янський район. 13 грудня, 18:00: тип зброї встановлюється. Пошкоджено житловий будинок. Дістав поранення цивільний чоловік.

● с. Старий Салтів. 13 грудня, 20:20: БПЛА. Пошкоджені шість житлових будинків. Без постраждалих.

● с. Баранівка, с. Постольне. 13 грудня, 22:10: два КАБ. По відкритій місцевості. Без постраждалих.

● с. Білаші, Дергачівська ТГ. 14 грудня, 06:00: БПЛА Шахед. Пожежа в покинутій будівлі. Без постраждалих.

▶ ️13 грудня поліцейські здійснили 10 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 3 кримінальних провадження, пов'язаних зі збройною агресією російської федерації.

▶ ️З початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну харківські слідчі внесли до ЄРДР відомості про 22532 злочини, пов’язані зі збройною агресією рф на території Харківської області.

▶ ️Евакуація. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф і в яких оголошена обов’язкова евакуація.

13 грудня силами поліції з небезпечних районів евакуйовано 16 людей:

● м. Куп’янськ, с. Подоли, с. Московка - 5;

● с. Борова, с. Підлиман - 9;

● с. Козача Лопань - 2.

Всі, хто бажає виїхати з небезпечних районів, можуть звернутися до поліції за телефоном 102.

Джерело: https://t.me/police_kh_region/34217

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