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«Оставил на произвол судьбы»

«Оставил на произвол судьбы»

В свой последний день в Дамаске Асад соврал силовикам, что военная помощь из рф уже на подходе, а затем бежал из страны, не предупредив даже членов семьи

✔️Башар Асад не предупредил своих сторонников и членов семьи о том, что собирается эвакуироваться из Сирии. Об этом пишет информагентство Reuters, которому удалось поговорить с 14 людьми, которые знают, как проходили последние дни Асада в Дамаске.

✔️За несколько часов до своей эвакуации Асад провел в Министерстве обороны Сирии встречу, на которой присутствовали около 30 армейских командиров и высокопоставленных сотрудников спецслужб. На ней президент заявил, что военная помощь от россии уже в пути, и призвал войска держать оборону.

После того, как Асад закончил свой рабочий день, он сказал менеджеру президентского офиса, что поехал домой, а сам направился в аэропорт. Он также попросил свою медиа-консультантку Ботину Шабан приехать к нему домой и написать для него речь. Когда она добралась до резиденции Асада, там никого не было.

«Асад даже не сделал последнего заявления. Он не поддержал свои собственные войска. Он оставил своих сторонников на произвол судьбы», — говорит глава аналитического центра Arab Reform Initiative Надим Хури.

✔️Асад не предупредил о своем побеге в том числе своих ближайших родственников. Его родной брат Махер Асад, командир элитной 4-й бронетанковой дивизии, был вынужден эвакуироваться из Сирии самостоятельно: он вылетел на вертолете в Ирак, а затем в россию.

Сирийский президент также бросил в Дамаске своих двоюродных братьев Эяда и Ихаба Махлуф. Они попытались бежать на машине Ливан, но по дороге попали в засаду. Ихаба в итоге застрелили, а Эяда ранили. Что сейчас с ним — неизвестно.

✔️Несколько источников сказали Reuters, что изначально Асад хотел получить убежище в Объединенных Арабских Эмиратах, но власти страны ему отказали, так как боялись негативной международной реакции.

Операцию по безопасному вывозу Асада из Сирии возглавил министр иностранных дел россии Сергей Лавров, утверждает Reuters. Он провел переговоры с Турцией и Катаром, у которых были связи с захватившей в Сирии власть группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ). В итоге Анкара и Доха уговорили исламистов выпустить Асада из страны. Лавров «сделал все, что мог», чтобы эвакуировать сирийского президента, говорят источники Reuters.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/19122

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: війна, сирія

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