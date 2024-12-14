Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 14 грудня 2024 року від ДСНС
● Протягом доби з 13 по 14 грудня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснинили 33 оперативних виїзди, з яких:
✅16 – на ліквідацію пожеж;
✅8 – на допомогу населенню;
✅1 – обстеження території після обстрілу;
✅8 – інші виїзди.
● 13 грудня близько 07:45 окупанти завдали 2 ракетних ударів по цивільному підприємству у селі Мирне Берестинського району. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура, 4 людей постраждали. Рятувальники ДСНС залучались для проведення обстеження території, що піддалась обстрілам.
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 67 одиниць вибухонебезпечних предметів.
❗Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.
Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV