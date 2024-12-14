Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 14 грудня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 13 по 14 грудня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснинили 33 оперативних виїзди, з яких:

✅16 – на ліквідацію пожеж;

✅8 – на допомогу населенню;

✅1 – обстеження території після обстрілу;

✅8 – інші виїзди.

● 13 грудня близько 07:45 окупанти завдали 2 ракетних ударів по цивільному підприємству у селі Мирне Берестинського району. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура, 4 людей постраждали. Рятувальники ДСНС залучались для проведення обстеження території, що піддалась обстрілам.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 67 одиниць вибухонебезпечних предметів.

❗Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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