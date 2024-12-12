Попри санкції, росія продовжує отримувати снайперські гвинтівки та патрони з ЄС та США, йдеться у розслідуванні The Insider

До рф продовжують надходити тисячі гвинтівок і мільйони набоїв від Заходу, незважаючи на ембарго.

Зброя надходить через Вірменію, Грузію, Казахстан, Киргизстан та Узбекистан.

Причому її постачання не тільки не зупинили, а й у кілька разів збільшили. Наприклад, кількість переданих снайперських гвинтівок з Туреччини до Грузії зросла із 8426 одиниць, поставлених у 2019-му році до 18 843 в 2023-му році. Найбільшим європейським виробником зброї, пов'язаним із росією є компанія Beretta, яка не відмовляється від своїх російських активів.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/65421

Новости портала «Весь Харьков»