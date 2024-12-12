Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:40
Просмотров: 114

Попри санкції, росія продовжує отримувати снайперські гвинтівки та патрони з ЄС та США, йдеться у розслідуванні The Insider

Попри санкції, росія продовжує отримувати снайперські гвинтівки та патрони з ЄС та США, йдеться у розслідуванні The Insider

До рф продовжують надходити тисячі гвинтівок і мільйони набоїв від Заходу, незважаючи на ембарго.

Зброя надходить через Вірменію, Грузію, Казахстан, Киргизстан та Узбекистан.

Причому її постачання не тільки не зупинили, а й у кілька разів збільшили. Наприклад, кількість переданих снайперських гвинтівок з Туреччини до Грузії зросла із 8426 одиниць, поставлених у 2019-му році до 18 843 в 2023-му році. Найбільшим європейським виробником зброї, пов'язаним із росією є компанія Beretta, яка не відмовляється від своїх російських активів.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/65421

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

12 грудня 1890 року народився Андрій Мельник - голова проводу ОУН із 1938-го
Сегодня 10:54    103
Рашисты угрожают лишить права на жительство украинцев, не взявших паспорт рф
Сегодня 10:27    114
Якщо путін відмовиться зупинити війну, Трамп «бомбитиме» російську економіку — The Telegraph
Сегодня 10:15    141
Украина успешно сдерживает активность рф в Черном море - британская разведка
Сегодня 10:02    119
Суверенні активи рф мають працювати на Україну – всі та без винятків
Сегодня 09:50    136
Карта Сирийского Курдистана
Сегодня 09:38    134
Оккупанты заставляют школьников проходить тесты на знание конституции рф
Сегодня 09:26    131
Украинские артиллеристы установили рекорд дальности стрельбы
Сегодня 09:09    150
Фейк: «підрозділи ЗСУ тікають з Курахового»
Сегодня 08:47    159
Сьогодні День Сухопутних військ України!
Сегодня 08:30    130
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 