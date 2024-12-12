Якщо путін відмовиться зупинити війну, Трамп «бомбитиме» російську економіку — The Telegraph

Україна повільно програє трирічний конфлікт на полі бою. росія повільно програє економічний конфлікт приблизно такими ж темпами. Доходи кремля від експорту нафти занадто низькі, щоб підтримувати війну високої інтенсивності, і ніхто не позичить путіну ні копійки.

Перегріта кейнсіанська військова економіка росії дуже схожа на дисфункціональну німецьку військову економіку кінця 1917 року, в якій не вистачало кваліфікованої робочої сили і яка опинилася нижче ватерлінії після трьох років блокади союзників — як згодом покажуть логістичні невдачі наступу Людендорфа.

Стратегічна перемога путіна в Україні була далеко не неминучою ще два тижні тому, і вона стала менш неминучою зараз, коли режим Асада розвалився, як картковий будиночок, підірвавши довіру до путіна на Близькому Сході і в Сахелі. Він не зміг нічого зробити, щоб врятувати свого єдиного державного союзника в арабському світі.

▶ ️«Межі російської військової могутності були виявлені», — заявив Тім Еш, регіональний експерт Bluebay Asset Management і науковий співробітник Chatham House.

Туреччина зараз є господарем регіону. Турецьким військам довелося втрутитися, щоб врятувати російських генералів, які опинилися в скрутному становищі. Навіть якщо путіну вдасться утримати свою військово-морську базу в Тартусі — велике «якщо» — ця поступка буде зроблена на османських умовах.

▶ ️«Зараз путін веде мирні переговори щодо України з позиції слабкості», — сказав Еш.

Коли Трамп переміг на виборах у США в 2016 році, в кремлі вистрілили пробки Голубицької вілли Романових. Цього разу ілюзій не було. Антон Барбашин з Riddle russia каже, що Дональд Трамп запровадив 40 раундів санкцій проти росії, викриваючи свою дружбу з путіним перед камерами. Відтоді він попередив, що путін не отримає всі чотири анексовані (але не завойовані) області — Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку.

Барбашин каже, що російські лідери очікують, що Трамп висуватиме ультиматуми як Києву, так і москві: якщо Володимир Зеленський не погодиться на мирні умови, США припинять всю військову допомогу; якщо путін зволікатиме, США піднімуть військову ставку і почнуть килимові бомбардування російської економіки.

путін атакує Фонд національного добробуту, щоб покрити дефіцит. Його ліквідні активи впали до 16-річного мінімуму в $54 млрд. За останні 15 місяців його золотий запас скоротився з 554 до 279 тонн. У фонду залишилися неліквідні активи, які не можуть бути кристалізовані, наприклад, пакет акцій «Аерофлоту».

Довгоочікуване зростання цін на нафту не відбувається. JP Morgan заявив, що надлишкова світова пропозиція наступного року сягне 1,3 млн барелів на день завдяки зростанню видобутку в Бразилії, Гайані та сланцевих родовищах США. Ігор Сєчін з «Роснефти» сказав своєму старому другу з КДБ путіну, щоб той готувався до 45-50 доларів наступного року. З поправкою на інфляцію, це відповідає рівню, який збанкрутував Радянський Союз у 1980-х роках.

Метою заплутаних нафтових санкцій «Великої сімки» було — ще місяць тому — зменшити доходи путіна, не обмежуючи при цьому світові поставки нафти і не посилюючи шок від зростання вартості життя на Заході. росії довелося зібрати тіньовий флот танкерів і відвантажувати нафту з портів Балтійського і Чорного морів покупцям в Індії та Китаї, які наполягли на жорсткій угоді.

▶ ️За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, знижка на нафту марки Urals у 2023-2024 роках становитиме в середньому $15, що позбавляє путіна $75 млн на день від експорту.

Якщо саудівці знову вирішать наповнити світ дешевою нафтою, щоб повернути собі частку ринку — як багато хто прогнозує — нафта впаде нижче 40 доларів, і росія вийде з-під економічного контролю.

Війна в Україні може закінчитися в Ер-Ріяді.

Джерело: https://t.me/znua_live/180728

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