Рашисты угрожают лишить права на жительство украинцев, не взявших паспорт рф

С января 2025 года россияне обещают лишить прав на жительство "лицам без гражданства" на ВОТ. Этими "лицами" являются местные жители, которых враг делает "нелегальными мигрантами" в их же родных домах. После смены статуса, украинцев ограничат в правах на медицину, работу и социальные льготы, сообщает ЦНС.

Работники российских оккупационных администраций информируют все подконтрольные предприятия относительно обязательной паспортизации рабочих и угрожают увольнением в случае отказа.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/47022

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