Фейк: «підрозділи ЗСУ тікають з Курахового»

Брехня: з Курахового почалась хаотична втеча частин угруповання ЗСУ, які в основному складаються з територіальної оборони та мобілізованих. Це пропагандистським ресурсам заявив колаборант рогов.

Правда: поширена пропагандою інформація – це вкид, який має на меті викликати паніку серед рідних та близьких українських військовослужбовців, зазначив (https://www.facebook.com/100007233817619/posts/3841537382764018/?mibextid=WC7FNe&rdid=1BiRAgV7bLLqb9Zn) радник командування ДШВ Олексій Мочанов:

- Повідомлення – брехня. Від початку і до кінця. Як буде далі – знають лише наші планери та бійці з офіцерами на місцях.

Мочанов також закликав українців дотримуватись інформаційної гігієни і «не вірити ворогу, який у дезінформаційних атаках набив руку крутіше, ніж у піших».

Джерело: https://t.me/spravdi/43547

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