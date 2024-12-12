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Украина успешно сдерживает активность рф в Черном море - британская разведка

Украина успешно сдерживает активность рф в Черном море - британская разведка

О том, что вмф рф воспринимает угрозу атак со стороны Украины, свидетельствуют частые тренировки по рассредоточению, а также учения, на которых отрабатывают противодействие надводным и обычным дронам в Новороссийске и его окрестностях, говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

При этом Украина продолжает подрывать авторитет российского черноморского флота рф, нацеливаясь на военно-морскую инфраструктуру и корабли в Черном море.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/47024

Новости портала «Весь Харьков»

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