Украина успешно сдерживает активность рф в Черном море - британская разведка

О том, что вмф рф воспринимает угрозу атак со стороны Украины, свидетельствуют частые тренировки по рассредоточению, а также учения, на которых отрабатывают противодействие надводным и обычным дронам в Новороссийске и его окрестностях, говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

При этом Украина продолжает подрывать авторитет российского черноморского флота рф, нацеливаясь на военно-морскую инфраструктуру и корабли в Черном море.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/47024

Новости портала «Весь Харьков»