Українським правоохоронцям «відредагували» дозвіл відкривати поштові відправлення людей без їхнього відома

Законопроєкт №12294, зареєстрований «Слугами народу» у Верховній Раді.

Проєкт закону пропонує внести зміни до Кримінально-процесуального Кодексу України, зокрема до статей 258, 261, 262.

Зміни стосуються термінології та приведення її у відповідність до іншого Закону — «Про поштовий зв’язок». Раніше у КПК вживався термін «кореспонденція», нині ж пропонують замінити його на «поштові відправлення».

Замість терміну «установи зв’язку», як йдеться у чинній редакції, укладеній ще за часів, коли кореспонденцію та посилки доставляла лише «Укрпошта», операторів, які надають поштові послуги, пропонується визначити як «об’єкти поштового зв’язку».

Жодних інших нововведень законопроєкт не містить.

Норма про арешт, огляд і виїмку поштових відправлень існувала і раніше.

Джерело: https://t.me/znua_live/180734

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