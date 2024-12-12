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Апеляційний суд залишив у силі довічне позбавлення волі військовому, який у Дніпрі розстріляв своїх колег

Апеляційний суд залишив у силі довічне позбавлення волі військовому, який у Дніпрі розстріляв своїх колег

Дніпровський апеляційний суд залишив у законній силі вирок - довічне позбавлення волі щодо військовослужбовця, який на початку 2022 року на заводі Південмаш розстріляв нацгвардійців.

Нагадаємо, у квітні 2024 року Красногвардійський районний суд міста Дніпро засудив до довічного позбавлення волі строковика, який у січні 2022 року вчинив стрілянину на Південному машинобудівному заводі. У результаті - 5 осіб загинули, серед них одна цивільна, ще 5 – отримали поранення різного ступеня тяжкості.

На суді чоловік повністю визнав свою провину, розкаявся та попросив вибачення у рідних загиблих.

Також засудженого зобов’язано відшкодувати цивільні позови родичів загиблих.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4949

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