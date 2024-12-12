Суверенні активи рф мають працювати на Україну – всі та без винятків

Центр стратегічних комунікацій пояснює

США оголосили про надання Україні 20 млрд доларів фінансової підтримки за рахунок доходів від заморожених активів рф.

▶️ Ці кошти є частиною ініціативи «Великої Сімки» з надання допомоги Україні на загальну суму 50 млрд доларів.

▶️ У жовтні Європарламент погодив допомогу для України в розмірі 35 мільярдів євро, яку планують відшкодувати за рахунок прибутків від заморожених активів рф.

▶️ Київ вітає такі рішення, але наполягає на повній конфіскації всіх суверенних активів росії на користь України.

▶️ Загалом у країнах Заходу заморожено понад 270 млрд доларів суверенних російських активів.

▶️ Станом на листопад поточного року, загальні збитки України від російської агресії сягають 800 млрд доларів.

Джерело: https://t.me/spravdi/43533

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