Суверенні активи рф мають працювати на Україну – всі та без винятків
Центр стратегічних комунікацій пояснює
США оголосили про надання Україні 20 млрд доларів фінансової підтримки за рахунок доходів від заморожених активів рф.
▶️ Ці кошти є частиною ініціативи «Великої Сімки» з надання допомоги Україні на загальну суму 50 млрд доларів.
▶️ У жовтні Європарламент погодив допомогу для України в розмірі 35 мільярдів євро, яку планують відшкодувати за рахунок прибутків від заморожених активів рф.
▶️ Київ вітає такі рішення, але наполягає на повній конфіскації всіх суверенних активів росії на користь України.
▶️ Загалом у країнах Заходу заморожено понад 270 млрд доларів суверенних російських активів.
▶️ Станом на листопад поточного року, загальні збитки України від російської агресії сягають 800 млрд доларів.
Джерело: https://t.me/spravdi/43533