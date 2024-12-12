Сьогодні День Сухопутних військ України!

"Шановні бойові побратими й посестри! Славетні українські воїни!

Щиро вітаю з Днем Сухопутних військ України!

Ви — основа нашої армії. У вас її міць, сила та незламний дух.

Ви, піхотинці, артилеристи, танкісти, армійські авіатори та інші представники Сухопутних військ України, зупиняєте та нищите безжального ворога, несете чи не найважчий тягар війни.

Ваші подвиги на полі бою — це приклади героїзму, патріотизму та професіоналізму, які надихають країну. Великою мірою завдяки вам держава залишається вільною, живе і працює.

Дякую кожному і кожній, хто несе ратну службу в Сухопутних військах Збройних Сил України та в подібних підрозділах усіх складових Сил оборони.

Висловлюю слова вдячності батькам і матерям, які виховали гідних захисників і захисниць.

Бажаю воїнам міцного здоров’я, стійкості та нових здобутків. Хай не полишає Вас сила, хай надихають підтримка рідних та всього українського народу.

Схиляю голову у вшануванні пам’яті загиблих побратимів і посестер.

Вічна пам’ять полеглим героям.

Слава Сухопутним військам!

Слава Україні!

Героям слава!"

Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine генерал Олександр Сирський

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

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