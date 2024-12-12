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“Как в случае смерти”: прокуратура предложила оригинальный вариант по делу Трампа и порнозвезды

“Как в случае смерти”: прокуратура предложила оригинальный вариант по делу Трампа и порнозвезды

Окружная прокуратура Манхэттена выступила против закрытия дела о фальсификации Дональдом Трампом деловой документации. Разбирательство связано с выплатой Трампом “денег за молчание” порнозвезде Сторми Дэниэлс.

В документе, представленном в Манхэттенский окружной суд, обвинение отметило, что готово отложить вынесение приговора до истечения президентской каденции Дональда Трампа.

Как пишет Forbes, прокуроры предложили еще один вариант, применяемый в случае смерти подсудимого, которого уже признали виновным, но еще не вынесли приговор – оставить признание вины в силе, но обойтись без наказания.

Защита настаивает, что на Трампа должен распространятся президентский иммунитет. Обвинение выступает против этого, заявляя, что преступление было совершено до того, как Трампа избрали президентом. Оно также выступает против закрытия дела, поскольку присяжные уже признали вину политика.

Джерело: nigroll.com

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Темы: суд, США, трамп

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