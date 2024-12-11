Bloomberg: Адміністрація Байдена обговорює запровадження більш жорстких санкцій щодо експорту російської нафти

За даними видання, Байден нібито довго не наважувався так вчинити через побоювання, що це може підвищити вартість палива, зокрема на тлі останніх президентських виборів у США.

Тепер же, стверджує Блумберг, Білий дім готовий "до більш агресивних дій" на тлі падіння цін на нафту та побоювання, що Трамп може "спробувати змусити" Київ укласти швидку угоду з росією для завершення конфлікту в Україні.

Джерела також стверджують, що адміністрація Байдена обмірковує запровадження нових санкцій проти так званого тіньового флоту, подібні обмеження "можуть бути оприлюднені найближчими тижнями".

Джерело: https://t.me/Ol_Sharp/21026

Новости портала «Весь Харьков»