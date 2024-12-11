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Ворожі спроби розхитати український тил – марні та безперспективні

Ворожі спроби розхитати український тил – марні та безперспективні

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

СБУ і Національна поліція затримали п’ятьох підпалювачів, які діяли під керівництвом російських спецслужб.

▶ російські куратори «замовили» зловмисникам підпали військових авто, обладнання оператора мобільного зв’язку, а також адмінбудівлі сільської ради.

▶ Подібні інциденти – частина комплексної операції ворога із дестабілізації українського тилу.

▶ Не маючи потужної агентури в Україні, російські спецслужби використовують банальний підкуп несвідомих українських громадян.

▶ За задумом російських спецслужб, підпали військових авто повинні посіяти розкол між цивільними та військовими.

▶ Подібні інциденти російська пропаганда також намагається видати за акти «народного спротиву» так званій «диктатурі Зеленського», «злочинним ТЦК» тощо.

▶ Не здатна подолати опір Сил оборони на полі бою, росія покладає марні сподівання на дестабілізацію українського тилу.

Джерело: https://t.me/spravdi/43507

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