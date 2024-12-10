На Сумщині судитимуть посадовців лісгоспу, через яких держава втратила майже 11 млн гривень

● Працівники ДБР у взаємодії із СБУ завершили досудове розслідування щодо семи керівників агролісгоспів Сумської області та колишнього заступника генерального директора обласного комунального підприємства «Сумиоблагроліс».

● Обвинувальні акти направлено до суду.

● Керівники агролісгоспів, у порушення спеціальної постанови уряду, продавали деревину повз товарні біржі за цінами нижче ринкових. Контракти укладались напряму з певними підприємцями. При цьому на продаж йшли в основному цінні породи дерев: дуб, сосна, вільха та інші.

● Від такої торгівлі лісом держава недоотримала майже 11 млн гривень.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4941

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