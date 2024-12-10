На Сумщині судитимуть посадовців лісгоспу, через яких держава втратила майже 11 млн гривень
● Працівники ДБР у взаємодії із СБУ завершили досудове розслідування щодо семи керівників агролісгоспів Сумської області та колишнього заступника генерального директора обласного комунального підприємства «Сумиоблагроліс».
● Обвинувальні акти направлено до суду.
● Керівники агролісгоспів, у порушення спеціальної постанови уряду, продавали деревину повз товарні біржі за цінами нижче ринкових. Контракти укладались напряму з певними підприємцями. При цьому на продаж йшли в основному цінні породи дерев: дуб, сосна, вільха та інші.
● Від такої торгівлі лісом держава недоотримала майже 11 млн гривень.
Джерело: https://t.me/DBRgovua/4941