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Над США начали летать непонятные дроны-НЛО

Над США начали летать непонятные дроны-НЛО

Больше всего летательных аппаратов - от нескольких десятков до сотен, было замечено над Нью-Джерси.

«Несколько» беспилотников вошли в воздушное пространство на военно-морской станции Нью-Джерси, сообщает сегодня АВС со ссылкой на чиновников.

Белый Дом в лице Джона Кирби на голубом глазу заявляет, что опасности нет, правда, сказать, откуда летят эти дроны, куда они летят и кто ими управляет, и вообще дроны это или пилотируемые летательные объекты, они сказать не могут.

По ТВ проигрывают запись разговора военного с FAA (центр управления полетами), в которой он говорит, что «дроны» движутся с невероятной скоростью и летят на разных высотах.

В FAA отвечают: избегайте столкновения с «НЛО».

Сообщалось, что дроны, замеченные над Нью-Джерси, значительно больше, чем средний коммерчески доступный беспилотник, и должны быть легко отслеживаемы. Остается неясным, почему федеральные чиновники еще не смогли дать общественности четкое представление о происхождении недавних предполагаемых наблюдений беспилотников на северо-востоке США, пишет АВС.

По словам очевидцев, которые делали видеозаписи, некоторые дроны были размером с автомобиль.

Во время своего брифинга в четверг Кирби также сказал, что федеральные власти, а также государственные и местные правоохранительные органы «не смогли ... подтвердить ни один из заявленных визуальных наблюдений. Напротив, при просмотре имеющихся изображений оказывается, что многие из зарегистрированных наблюдений на самом деле являются пилотируемыми самолетами, которые эксплуатируются законно».

Мэр Майн-Хилл, штат Нью-Джерси, Сэм Моррис назвал заявление Кирби «нелепым», сказав ABC News, что это «действительно оскорбительно для всех людей здесь, которые переживают это».

Высокопоставленный чиновник, проинформировался о наблюдениях беспилотников в Нью-Джерси, сказал NBC, что в штате было 79 сообщений о наблюдениях беспилотниками ночью с четверга по пятницу.

Несколько чиновников Нью-Джерси заявили, что наблюдения беспилотников происходят до 180 раз за ночь.

Бывший губернатор Мэриленда Ларри Хоган заявил в пятницу на X, что он был свидетелем того, «что, казалось, были десятками больших беспилотников" над его домом в штате в четверг вечером.

Сегодня же пресса пишет, что аналогичный дрон был замечен над американской базой Рамштайн.

——

Моя версия: дроны угнал вырвавшийся из-под гнета человечества AI.

https://www.nbcnews.com/news/us-news/what-to-know-drones-spotted-new-jersey-rcna184218

Джерело: https://t.me/weshallovercomb/5570

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Темы: США

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