Дослідника OpenAI знайшли мертвим

26-річний колишній дослідник OpenAI Сучір Баладжі був знайдений мертвим у своїй квартирі в Сан-Франциско останніми тижнями, підтвердив CNBC.

Баладжі залишив OpenAI на початку цього року та публічно висловив занепокоєння, що компанія нібито порушила закон США про авторське право під час розробки свого популярного чат-бота ChatGPT.

″Спосіб смерті було визначено як самогубство”, - повідомив CNBC в електронному листі в п’ятницю Девід Серрано Сьюелл, виконавчий директор Управління головного медичного експерта Сан-Франциско. Він сказав, що найближчі родичі Баладжі були повідомлені.

Департамент поліції Сан-Франциско повідомив в електронному листі, що вдень 26 листопада офіцерів викликали в квартиру на вулиці Бьюкенен, щоб провести «перевірку добробуту». Вони знайшли померлого дорослого чоловіка та не виявили жодних ознак нечесної гри під час свого початкового розслідування, повідомили у департаменті.

Новину про смерть Баладжі вперше повідомила газета San Jose Mercury News . Член сім‘ї, з яким зв’язалася газета, попросив приватності.

У жовтні The New York Times опублікувала історію про занепокоєння Баладжі.

«Якщо ви вірите в те, що я вірю, вам потрібно просто покинути компанію», — сказав Баладжі газеті. Як повідомляється, він вважав, що ChatGPT та інші чат-боти, подібні до нього, зруйнують комерційну життєздатність людей і організацій, які створили цифрові дані та контент, які зараз широко використовуються для навчання систем ШІ.

Речник OpenAI підтвердив смерть Баладжі.

«Ми спустошені, дізнавшись про цю неймовірно сумну новину сьогодні, і наші серця з близькими Сучіра в цей важкий час», — сказав прес-секретар в електронному листі.

Зараз OpenAI бере участь у судових спорах із низкою видавців, авторів і художників щодо ймовірного використання матеріалів, захищених авторським правом, для навчальних даних ШІ. Позов , поданий новинними виданнями в грудні минулого року, спрямований на притягнення OpenAI та основного спонсора Microsoft до відповідальності за мільярди доларів збитків.

«Нам насправді не потрібно навчатися на їхніх даних», — сказав генеральний директор OpenAI Сем Альтман на заході, організованому Bloomberg у Давосі на початку цього року. «Я думаю, що це те, чого люди не розуміють. Будь-яке конкретне джерело тренувань не надто зрушує голку для нас».

Джерело: http://internetua.com

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