Кошторис добудови Хмельницької АЕС не переглядали з 2018 року

Заявлений у законопроекті №11146 про добудову третього та четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції кошторис будівництва не переглядали з часу, коли курс долара був ще по 28 гривень. Тому, по суті, кошторису як такого на проєкт не існує, пише у матеріалі «Атомних авантюристів не вгамувати» Ігор Маскалевич.

Експерт вказує, що заявлений у пояснювальній записці законопроекту кошторис на 77 млрд гривень жодним чином не відповідає дійсності. Як і абсолютно утопічний термін будівництва третього енергоблока за три роки.

Так, законопроект на практиці настільки «сирий», що його прихильникам знадобився майже рік, аби добитись його схвалення профільним парламентським комітетом з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

«Причому голова комітету Андрій Герус проходження забезпечив, але голосувати за нього не став. Він таки колишній інвестбанкір і знає, як має виглядати подібний документ», — зазначив Маскалевич.

Під час розгляду проєкту закону комітет прямо вказав авторам, що документ необхідно доопрацювати та надати необхідні обґрунтування як вартості, так і термінів, а головне надійних джерел фінансування.

«Нічого з цього за півроку взагалі не зроблено. Автори та НАЕК «Енергоатом» тягнуть під купол парламенту все те саме, не змінивши й букви, не додавши жодної цифри», — вказує автор.

Головним аргументом ініціаторів стала секретність під час війни. Щоправда і тут щось не сходиться, бо «Енергоатом» планує будувати енергоблоки за старим російським проектом, а не замовити новий, зауважує Маскалевич.

Джерело: https://t.me/znua_live/181805

Новости портала «Весь Харьков»