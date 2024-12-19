«Американські журналісти насміхаються над втратами ЗСУ». Це – ворожа підробка

Брехня: журналісти американського ранкового шоу Good Day Sacramento, яке виходить на телеканалі KMAX, у прямому етері розсміялися з новини про бойові втрати Збройних сил України. Таке відео тиражують пропагандистські сміттярки і прокремлівські Telegram-канали.

Правда: російські пропагандисти знайшли в інтернеті один з численних випусків цього шоу і за допомогою монтажу замінили титри і відео на одному з моніторів у студії, дослідили кейс фактчекери «Укрінформ».

До слова, це шоу є суто розважальним – тут учасники постійно жартують та знімають репортажі про розваги у місті Сакраменто. На ньому не обговорюють політичні події або війни у світі.

Фейкороби підробили оригінальне відео, яке датується груднем 2019 року – у кадрі новорічні гірлянди на ялинках ідентичні тим, що й у підробленому відео, тоді як у цьогорічних випусках Good Day Sacramento прикраси на ялинках студії зовсім інші. На фейковому відео відсутня і велика маска казкового героя Грінча.

Розтиражована росіянами брехня спрямована на зниження морального духу українських військових та суспільства, а також на підтримку фейкового наративу про «величезні втрати» українців на фронті.

Джерело: https://t.me/spravdi/43676

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