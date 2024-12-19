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Обстріл Циркунів на Харківщині: пошкоджено 9 будинків, постраждали три жінки та чоловік

Обстріл Циркунів на Харківщині: пошкоджено 9 будинків, постраждали три жінки та чоловік

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

12:24 Харків, Київський р-н. Внаслідок обстрілу БПЛА пошкоджено покрівлю цивільної будівлі.

22:47 18.12.2024 Харківський р-н, Циркунівська ТГ, село Циркуни. Внаслідок обстрілу з РСЗВ було  пошкоджено 9 приватних домоволодінь. Постраждали три жінки 57, 62, 75 та один 64-річний чоловік.

15:00 Ізюмський район, Борівська ТГ, село Загризове. Внаслідок обстрілу пошкоджено 1 приватний будинок.

13:00 Богодухівський р-н, Краснокутська ТГ, село Бідило, за межами. В полі виявлено два БПЛА.

9:14 Чугуївський район, Вовчанська ТГ, село Петропавлівка. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда.

На Харківському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська, Сили оборони відбили спробу окупантів просунутись вперед.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Петропавлівки, Колісниківки та Лозової. Українські захисники зупинили 18 ворожих атак.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 28 людей.

Агентство Телевидения Новости

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