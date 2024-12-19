● Зеленский заявил, что Украина не нуждается в Викторе Орбане как в посреднике в мирном урегулировании войны с рф

● Віктор Орбан заявив, що не відповідатиме на провокації, коментуючи заяву Зеленського щодо важелів впливу на путіна.

● Польский премьер Туск заявил, что, если бы мог, то принял бы Украину в НАТО за 24 часа

● Єврокомісія повідомила про перерахування Україні траншу в майже 4,1 млрд євро у рамках програми Ukraine Facility загальною вартістю 50 млрд євро.

● Госдеп утверждает, что США не причастны к убийству генерал-лейтенанта Кириллова в москве. На вопрос, был ли Игорь Кириллов законной целью, в Госдепе США ответили, что генерал был причастен к «ряду злодеяний» — в частности, к применению против украинских военных химического оружия.

● Сенат Чехії одноголосно визнав депортацію кримських татар геноцидом

● Спецпредставник Трампа Келлог відвідає Україну на початку січня для "збору фактів", — Reuters

● Турция готовит крупномасштабное вторжение в Сирию. Турция готовит масштабную операцию по завоеванию и подавлению курдов в Сирии — The Wall Street Journal

● Премьер-министр Израиля Нетаньяху направился в Каир, Египет, чтобы в течение ближайших нескольких дней подписать соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Война скоро закончится — SKY NEWS

● Нетаниягу на сирийской вершине Хермона: “Мы останемся здесь, пока не будет лучшего решения”

● Польша готовит для Украины 46-й пакет помощи, который будет доставлен в январе, – Туск. 45-й пакет помощи был на €100 млн.

● Верховна Рада провалила голосування за відкликання Юрія Бойка з комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції. Не вистачило голосів, 217 ЗА

● Трамп призывает Канаду стать американским штатом: Никто не может ответить, почему мы субсидируем Канаду на сумму более 100 миллионов долларов в год? Это бессмысленно! Многие канадцы хотят, чтобы Канада стала 51-м штатом США. Это позволило бы им значительно сэкономить на налогах и военной защите. Я считаю, что это отличная идея. 51-й штат!

● ХАМАС погодився відпустити ізраїльських заручників, які потребують медичної допомоги, а також літніх людей і жінок-військовослужбовців із Сектора Ґази — Al-Arabiya та Al-Hadath із посиланням на джерела.

● Два фільми про війну в Україні потрапили до шортлістів Оскара 2025

● Оборонне виробництво США жахливо відстає. Ми не можемо виготовити достатньо артилерійських снарядів навіть для України, не кажучи вже про більш масштабний конфлікт, — The Atlantic.

● Кассационный суд оставил в силе приговор к году тюрьмы для экс-президента Франции Саркози по делу о торговле влиянием, сообщает AFP.

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● Инфляционные ожидания граждан россии выросли до нового максимума в 14% — Исследование ЦБ рф

● Губернатор ДНР Денис Пушилин приехал в разрушенную Авдеевку и привёз оставшимся там людям елочку. Вот уж действительно красиво: был многотысячный развивающийся город, а превратился в освобожденные руины – там не осталось ни одного целого здания.

● российский хоккеист Максим Сергеев приговорен в Польше к трем годам тюрьмы по обвинению в шпионаже

● Загрязнение нефтепродуктами затронуло ключевую для дельфинов зону Черного моря. Мазут загрязнил почти 50 километров побережья в Краснодарском крае, сообщило МЧС россии, а зона мониторинга расширена до 70 километров.

● госдура приняла закон о декриминализации медицинской деятельности. Теперь медицинские работники не будут привлекаться к ответственности по статье 238 УК рф (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

● Якобы исполнитель теракта, в результате которого погиб генерал Кириллов, был задержан в деревне Черное Балашихинского района Подмосковья, сообщила представитель МВД рф Ирина Волк. Приехаль, купиль самокат, нажимал кнопку - рашистские спецслужбы продолжают позориться с "раскрытием" ликвидации генерала Кириллова

● россия занимает третье место в мире по числу разводов, число новых браков продолжает снижаться, что усиливает демографические риски.

● Танкер «Меркурий» потерял ход в Тихом океане рядом с курильским островом Симушир. Остановился главный двигатель.

● Эпидемия «лёгкого ковида» идёт по россии. По данным СМИ, у россиян массово фиксируются одинаковые симптомы — сильная ломота тела, вялость и головная боль. У заболевших довольно низкая температура на уровне 37,5 градусов, нет ни насморка, ни боли в горле, но болезнь вышибает из жизни на 3-5 дней, а усталость продолжается до двух недель

● Замначальнику главного военно-политического управления Минобороны россии и командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову присвоили звание почетного профессора ЮЗГУ (Юго-Западный государственный университет в Курске).

● Среди неликвидных активов фонда нацблагосостояния рашки всё ещё числятся $3 млрд Януковича, выданные ему в виде выкупленных облигаций в 2013 году в обмен на отказ от евроинтеграции, но, естественно, эти деньги никто не вернёт (и не обязан возвращать, Украина выиграла судебное разбирательство).

● Акции "Газпрома" в ходе торгов 17 декабря упали в цене до минимумов с января 2009 года — 106,1 руб. за штуку

● Суд признал экстремистской и запретил Сайентологическую церковь Петербурга. Прокуратура заявила, что деятельность церкви была направлена "на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства лиц, выделенных по признаку принадлежности к социальным группам, осуществление призывов к отказу от соблюдения общественных правил и законов"

● российский аналог «Википедии» получил на распил миллиард от властей.

● Запретить иностранную музыку предлагают в госдуре рф

● Золотой унитаз Louis Vuitton обнаружили у подрядчика, ремонтировавшего дорогу в Приморье. Во время обысков у подрядчика обнаружили не только компрометирующие документы, но и золотой унитаз стоимостью более 500 тысяч рублей

● Жителям Крыма начнут отключать мобильный интернет — Мининформ региона. Временные ограничения вводятся с сегодняшнего дня «для обеспечения безопасности жителей», объяснили местные власти

● В москве произошла первая кража у робота-доставщика. Клиенты не дождались заказа, и за аппаратом отправились сотрудники доставки. Они обнаружили, что робот поврежден, а еду кто-то украл. Теперь полиция начала расследование. Киберпанк забуксовал

● Пломбииир!!! москвичке попались роллы с червями из Spar. При этом срок годности и дата изготовления роллов на упаковке были в норме. Вкусно — и точка.

● Больше пломбира!!! Консервы с ботулизмом обнаружили в россии: рыбная продукция довела двух девушек до реанимации. Пострадавшие купили шпроты рыбзавода «За Родину» на рынке Екатеринбурга. После еды в их крови нашли ботулотоксин, девушки в тяжёлом состоянии. Роспотребнадзор начал проверку и подтвердил наличие токсина в продукции.

Новости портала «Весь Харьков»