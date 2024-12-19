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Верхівка рф планувала розділити українців на три частини, — Олександр Скіпальський

Верхівка рф планувала розділити українців на три частини, — Олександр Скіпальський

Військовий і державний діяч, ветеран українських силових структур, перший начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Олександр Скіпальський в третій частині інтервʼю “Українському тижню” розповів про роль спеціальних служб в умовах війни та глобальних викликів.

Він відзначив здійснені українськими спецслужбами спецоперації.

“У нас є такий потенціал, що подеколи західні спецслужби роти розкривають”, — сказав генерал.

Він додав, що важливим аспектом роботи залишається взаємодія із партнерами.

“Роль наших спецслужб нині в тому, щоб провадити операції, взаємодіяти й пояснювати нашим колегам у західних спецслужбах потенційні загрози як з боку росії, так і, безумовно, Китаю”, — зазначив Олександр Скіпальський.

Також він нагадав про плани держави-агресора щодо України, від яких не відмовились у кремлі.

“Якби 2022 року нас покорили, то українці в глобальному світі були б зовсім асимільовані. Уся російська верхівка саме на це була налаштована. Вони вже планували розділити українців на три частини. На тих, кого знищать, змусять будувати й відновлювати росію, і рабів”, — наголосив Олександр Скіпальський, закликавши продовжувати боротьбу за свободу України.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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