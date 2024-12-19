СБУ перехопила розмови рашистів, які свідчать про великі втрати військових КНДР на Курщині

Сили оборони України завдають серйозних втрат підрозділам рф та північної кореї на території Курської області. Лише протягом декількох днів в один із російських шпиталів під москвою привезли понад 200 поранених військовослужбовців КНДР.

Про це свідчить нове перехоплення СБУ, в якому медсестра лікарні у московській області спілкується зі своїм чоловіком-окупантом, котрий воює проти України на Харківщині.

«Вчера поезд был, примерно около 100 человек. Сегодня ещё 120 – это уже 200. А сколько их ещё там? Одному Богу известно», – скаржиться дружина загарбника.

У наступній розмові рашистка розповідає, що палати в лікарнях рф віддають бойовикам КНДР, а поранених російських окупантів лікують у гірших умовах: «Они элитные что ли, эти корейцы? Освобождаем для них какие-то определённые палаты».

Що ж, поки російських військових визнали «другим сортом» на їхній власній батьківщині, СБУ та всі Сили оборони України роблять та робитимуть усе можливе, щоб очистити від них нашу землю.

Зазначимо, що слідчі СБУ уже відкрили кримінальне провадження за фактом участі військових КНДР у війні проти України. Досудове розслідування здійснюється за 437 статтею Кримінального кодексу України.

Слава Україні!

Джерело: https://t.me/SBUkr/13615

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