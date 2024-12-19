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росія втрачає газовий важіль міжнародного впливу

росія втрачає газовий важіль міжнародного впливу

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

17 грудня ціна на акції російського «газпрому» обвалилась до 106 рублів – цей найнижчий показник з 2009 року.

▶️ «газпром» – це російська газовидобувна і газорозподільна корпорація-монополіст. Контрольним пакетом акцій володіє держава.

▶️ Падіння цін на акції «газпрому» почалося після заяви Європейської комісії про готовність ЄС до припинення транзиту російського газу.

▶️ москва тривалий час використовувала експорт газу як важіль міжнародного впливу, насамперед на країни Заходу.

▶️ Повномасштабне вторгнення в Україну спонукало держави Європи звільнитись від ресурсної залежності рф.

▶️ У 2025 році Україна не буде продовжувати угоду з рф про транзит російського газу.

Джерело: https://t.me/spravdi/43681

Новости портала «Весь Харьков»

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