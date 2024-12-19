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Збито 45 ворожих БПЛА, ще 40 безпілотників – не досягли цілей (локаційно втрачені)

Збито 45 ворожих БПЛА, ще 40 безпілотників – не досягли цілей (локаційно втрачені)

У ніч на 19 грудня 2024 року (із 20.00 18 грудня) противник завдав удару двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Криму та Ростовської обл., керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської обл. та 85-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із районів Брянськ, Курськ, Міллерово, Орел – рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 45 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Внаслідок активної протидії Сил оборони 40 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ракетного удару пошкоджено приватні, багатоквартирні будинки та муніципальне майно на Сумщині та Дніпропетровщині. Попередньо без жертв та постраждалих.

Влучань БпЛА не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

Новости портала «Весь Харьков»

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