Завершено слідство у справі щодо заволодіння зерном на суму майже 23 млн грн

18 грудня 2024 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього директора держпідприємства, підозрюваного у заволодінні сільськогосподарською продукцією ДП «ДГ «Проскурівка» Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України на загальну суму майже 23 млн грн.

На сьогодні детективами НАБУ за дорученням прокурора САП відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

У межах досудового розслідування встановлено, що з липня по серпень 2018 року директор держпідприємства та директор приватного підприємства незаконно заволоділи власністю державного товариства, а саме 5 тис. тоннами зерна пшениці озимої та ярої. Аби приховати незаконну реалізацію особи уклали фіктивні договори, відповідно до яких 5 тис. тонн зерна були начебто передані на зберігання приватному підприємству. У подальшому ця пшениця була перепродана іншим суб’єктам господарської діяльності.

Такі дії осіб завдали державному підприємству понад 22,9 млн грн збитків.

Дії ексдиректора держпідприємства кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Директору приватного підприємства інкриміновано ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

На сьогодні матеріали стосовно директора приватного підприємства, який на даний час перебуває у розшуку, виділені в окреме провадження.

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2648

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