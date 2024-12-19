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На Донеччині ДБР викрило посадовців обласної екоінспекції, які привласнили понад 1,6 млн грн з зарплатного фонду

На Донеччині ДБР викрило посадовців обласної екоінспекції, які привласнили понад 1,6 млн грн з зарплатного фонду

Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику Донецької обласної екологічної інспекції та головному бухгалтеру цієї установи за фактом розтрати бюджетних коштів, виділених на оплату праці.

Після повномасштабного вторгнення рф, посадовці скористались можливістю запровадження дистанційної роботи та нараховували зарплату начальнику одного з відділів, достеменно знаючи, що він виїхав до рф та не може виконувати покладені на нього обов’язки.

За домовленості, він повертав посадовцям частину отриманих «доходів», а чиновники вносили неправдиві відомості щодо виконаної роботи працівника до табелів обліку робочого часу, наказів про преміювання, встановлення надбавок та до розрахунково-платіжних документів.

Таким чином здійснено розтрату щонайменше 1,6 млн грн бюджетних коштів.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4982

Новости портала «Весь Харьков»

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