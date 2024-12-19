Наслідки аварії російських танкерів поблизу Керчі будуть помітні ще не один рік, — директор Приазовського національного природного парку Дмитро Воловик.

Через аварію двох російських танкерів у Керченській протоці постраждало не лише Чорне, а й Азовське море. Нафтою, яку транспортував один з кораблів, вже забруднено частину узбережжя в Запорізькій області, зокрема Приазовський національний природний парк, повідомив "Суспільному" директор Приазовського національного природного парку Дмитро Воловик.

"Дуже серйозна пляма. Смуга викиду нафтопродуктів йде по Степанівській косі — 4,4 км, по господарській зоні, тобто Кирилівка — 18,7 приблизно км, заказник Федотова коса у бік Бирючого — 1,7 км. Тобто все узбережжя. Ми 100% знаємо.

Що стосується нашої території природно-заповідного фонду, зайшов віджимний вітер і пляму паливно-мастильних матеріалів відганяє від берега", — сказав Воловик.

Наразі точно оцінити ступінь забруднення Азовського моря та прибережних ґрунтів неможливо, адже Україна не має доступу до відповідних територій. Однак і без цього вже зрозуміло, що викид нафтопродуктів найбільше зашкодить місцевій фауні.

"Навіть не уявляємо всієї біди. У нас обмежений доступ до цієї інформації. Бентосу — це мушля, такі природні фільтри, які складають дно всього Азовського моря — їм колосальна шкода, наслідки будуть помітні ще не один рік. Чайки, морські саме, водоплавні, буде дуже серйозна біда, їх чекає, на жаль, смерть. За бичка, то біда — падіння популяції весною, коли підуть вже нерестові явища, коли вода буде прогріватися", — зазначив Воловик.

Він також відзначив бездіяльності російської окупаційної "влади" після аварії танкерів та витоку нафти.

"Охорона у так званій рф не працює: ні міністерство надзвичайних ситуацій, ніхто там не працює. Біда буде для всього Азовського моря", — сказав директор природного парку.

Джерело: https://t.me/znua_live/181894

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