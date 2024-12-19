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Наслідки аварії російських танкерів поблизу Керчі будуть помітні ще не один рік

Наслідки аварії російських танкерів поблизу Керчі будуть помітні ще не один рік

Наслідки аварії російських танкерів поблизу Керчі будуть помітні ще не один рік, — директор Приазовського національного природного парку Дмитро Воловик.

Через аварію двох російських танкерів у Керченській протоці постраждало не лише Чорне, а й Азовське море. Нафтою, яку транспортував один з кораблів, вже забруднено частину узбережжя в Запорізькій області, зокрема Приазовський національний природний парк, повідомив "Суспільному" директор Приазовського національного природного парку Дмитро Воловик.

"Дуже серйозна пляма. Смуга викиду нафтопродуктів йде по Степанівській косі — 4,4 км, по господарській зоні, тобто Кирилівка — 18,7 приблизно км, заказник Федотова коса у бік Бирючого — 1,7 км. Тобто все узбережжя. Ми 100% знаємо.

Що стосується нашої території природно-заповідного фонду, зайшов віджимний вітер і пляму паливно-мастильних матеріалів відганяє від берега", — сказав Воловик.

Наразі точно оцінити ступінь забруднення Азовського моря та прибережних ґрунтів неможливо, адже Україна не має доступу до відповідних територій. Однак і без цього вже зрозуміло, що викид нафтопродуктів найбільше зашкодить місцевій фауні.

"Навіть не уявляємо всієї біди. У нас обмежений доступ до цієї інформації. Бентосу — це мушля, такі природні фільтри, які складають дно всього Азовського моря — їм колосальна шкода, наслідки будуть помітні ще не один рік. Чайки, морські саме, водоплавні, буде дуже серйозна біда, їх чекає, на жаль, смерть. За бичка, то біда — падіння популяції весною, коли підуть вже нерестові явища, коли вода буде прогріватися", — зазначив Воловик.

Він також відзначив бездіяльності російської окупаційної "влади" після аварії танкерів та витоку нафти.

"Охорона у так званій рф не працює: ні міністерство надзвичайних ситуацій, ніхто там не працює. Біда буде для всього Азовського моря", — сказав директор природного парку.

Джерело: https://t.me/znua_live/181894

Новости портала «Весь Харьков»

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