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Рада ухвалила нову програму розвитку мінерально-сировинної бази: що змінилося

Рада ухвалила нову програму розвитку мінерально-сировинної бази: що змінилося

Верховна Рада 18 грудня ухвалила в цілому законопроєкт №6227 щодо загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року.

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, цей законопроєкт є "ще одним пунктом з Ukraine Facility Plan".

Як пише LIGA.net, проєкт пропонує переорієнтувати державне фінансування на пошукові роботи з метою виявлення інвестиційно привабливих родовищ.

Подальша розвідка не здійснюватиметься коштом державного бюджету і має фінансуватись надрокористувачами на умовах інвестиційного ризику.

Держава, зі свого боку, зобов'язується створити необхідні прозорі та стабільні регуляторні умови для діяльності надрокористувачів з прирощення запасів корисних копалин та їх подальшого видобування.

Чинна програма до 2030 року розроблялася як пролонгація попередньої програми до 2010 року.

"Ідеологія, закладена в ній, була сформована у 90-х роках. Обсяги видатків державного бюджету України на фінансування заходів програми становили лише 20% від передбачених", – йдеться у пояснювальній записці.

Нова редакція програми передбачає значне зменшення обсягу державного фінансування з 26,1 млрд грн до 3,57 млрд грн (зокрема на 2025-2030 роки – 1,55 млрд грн).

Перспективними для геологічного вивчення та подальших геологічних робіт, згідно з програмою, вбачаються такі корисні копалини та їх компоненти: магній, миш’як, сурма, ванадій, вісмут, галій, індій, стронцій, телур та цезій.

Нагадаємо:

Україна та США хочуть заохотити американський бізнес заходити в Україну та інвестувати у добувну та переробну промисловість.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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