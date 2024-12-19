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Харківщина простилася з двома загиблими воїнами з Балаклії

Харківщина простилася з двома загиблими воїнами з Балаклії

У місті Балаклія Харківської області відбулись похорони двох захисників. Життя за свободу та незалежність України віддали Олег Кононенко та Юрій Тарасенко.

Про це повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.

13 грудня жителі Балаклії попрощалися з бійцем стрілецького батальйону Олегом Кононенком, який загинув під час виконання бойового завдання.

14 грудня у Балаклії поховали навідника штурмового батальйону Юрія Тарасенка, який загинув, захищаючи Україну.

Провести бійців в останню путь зібралися рідні, друзі та побратими.  

Агентство Телевидения Новости

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