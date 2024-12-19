Харківщина. 19 грудня

▪️ 12:24 м. Харків, Київський р-н. Внаслідок обстрілу БПЛА пошкоджено покрівлю цивільної будівлі.

▪️ 22:47 18.12.2024 Харківський р-н, Циркунівська ТГ, с. Циркуни. Внаслідок обстрілу з РСЗВ було пошкоджено 9 приватних домоволодінь. Постраждали три жінки 57, 62, 75 та один 64-річний чоловік.

▪️ 15:00 Ізюмський район, Борівська ТГ, с. Загризове. Внаслідок обстрілу пошкоджено 1 приватний будинок.

▪️ 13:00 Богодухівський р-н, Краснокутська ТГ, с. Бідило, за межами. В полі виявлено два БПЛА.

▪️ 09:14 Чугуївський район, Вовчанська ТГ, с. Петропавлівка. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда.

На Харківському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська, Сили оборони відбили спробу окупантів просунутись вперед.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Петропавлівки, Колісниківки та Лозової. Українські захисники зупинили 18 ворожих атак.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 28 людей.

Джерело: https://t.me/synegubov/12501

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