Аптечки, дрони та обладнання: Світовий Конґрес Українців передав допомогу воїнам ГУР

Пакет допомоги вартістю 51 мільйон гривень передав Світовий Конґрес Українців (СКУ) для підрозділів активних дій ГУР МО України у межах ініціативи ”Unite with Ukraine”, спрямованої на посилення спроможностей Сил безпеки та оборони України.

Пакет допомоги включає в себе 4 465 індивідуальних аптечок, спеціально розроблених під потреби підрозділів активних дій ГУР МО, а також медичні ноші, портативні кисневі концентратори Saros та гемостазні аплікатори X-Stat, розроблені для ефективного контролю сильних кровотеч.

Також за посередництва СКУ військовослужбовці підрозділів активних дій ГУР МО отримали 50 дронів “Бабай Heavy”, а також 3 000 пар шкарпеток з вовни мериноса від Українського Народного дому у Перемишлі (відділення Об’єднання українців у Польщі) та компанії “Saint Javelin”.

“Українці продовжують боротися за збереження свого суверенітету, ідентичності та способу життя. Ця боротьба виходить за межі простої територіальної суперечки: вона втілює глибоке прагнення українців до свободи, демократії та фундаментального права на людську гідність. І ми, як світова українська діаспора, тут, щоб їх підтримати”, – заявив директор ініціативи “Unite with Ukraine” від Світового Конгресу Українців Андрій Потічний.

“Дякую Світовому Конґресу Українців, кожному громадянину України, хто продовжує посилювати воєнних розвідників та загалом Силам безпеки та оборони України. Ця підтримка вагома і системна. Продовжуємо боротьбу за свободу”, ― сказав начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов.

Загалом з лютого 2022 року ГУР МО України отримало від СКУ допомоги на суму понад 121 мільйон гривень ― зокрема, медичне обладнання, сучасні БПЛА та іншу техніку.a

Джерело: gur.gov.ua

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