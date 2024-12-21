Оперативна інформація станом на 08.00 21.12.2024 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалась тисяча тридцять друга доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби відбулось 211 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах шість ракетних ударів із застосуванням 19 ракет, а також 34 авіаційних ударів, скинув 64 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив близько п’яти тисяч обстрілів, з них 198 із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 2230 дронів-камікадзе.

Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Велика Писарівка, Олександрівка, Винторівка, Яструбщина, Покровка, Біла Береза, Старикове, Вовківка, Грем'ячка, Семенівка Сумської області; Клюси Чернігівської області; Тимофіївка Харківської області; Костянтинівка, Валентинівка, Олександропіль, Сухий Яр, Покровськ, Костянтинопіль, Андріївка, Велика Новосілка, Федорівка, Дніпроенергія, Вільне Поле, Новоочеретувате Донецької області; Іванівка Запорізької області.

Шістнадцять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника завдали за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони, до того ж уражено три пункти управління БпЛА.

На Харківському напрямку минулої доби відбулося одне бойове зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла одинадцяти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Кучерівки, Синьківки, Петропавлівки, Загризового та Лозової.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 16 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Ямполівки, Тернів, Новосергіївки, Зеленого Гаю, Іванівки, Торського, Григорівки та Серебрянського лісу.

Минулої доби на Краматорському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих спроб просунутись вперед у районі населеного пункту Часів Яр.

Ворог 11 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк та Леонідівка.

Сорок шість атак, таку кількість за минулу добу, відбито нашими захисниками на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутись неподалік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Даченське, Вовкове, Піщане, Нововасилівка, Новоєлизаветівка, Новоолексіївка та Українка. Крім того, загарбники активно застосовували штурмову та бомбардувальну авіацію.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. Сонцівка, Старі Терни, Андріївка, Курахове, Дачне, Дальнє, Костянтинопольське та Костянтинопіль - тут окупанти 24 рази намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Тридцять шість разів окупанти атакували в районах Успенівки, Дальнього, Янтарного, Розливу, Богатиря, Великої Новосілки, Макарівки, Новосілки, Новополя та Новодарівки на Времівському напрямку.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили одну спробу противника просунутись вперед в районі Малої Токмачки.

Ворог минулої доби завдавав авіаційних ударів на Придніпровському напрямку, крім того, наші воїни відбили чотири атаки російських загарбників.

Курський напрямок: п’ятдесят бойових зіткнень, дев’ять ворожих авіаційних ударів одинадцятьма КАБами, більше ніж чотириста артилерійських обстрілів наших позицій.

На Сіверському та Гуляйпільському напрямках з початку доби ворог активних дій не проводив.

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін.

Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1860 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили 10 танків, 18 бойових броньованих машин, 32 артилерійських системи, 85 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 4 крилаті ракети, 98 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони!

Разом переможемо!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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