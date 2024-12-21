«Пряма лінія» путіна – не більше ніж пропагандистське шоу
Пояснює Центр стратегічних комунікацій
19 грудня російський диктатор виступив у форматі щорічної «Прямої лінії» і зробив низку абсурдних заяв.
▶️ «Пряма лінія» – щорічний зрежисований захід, під час якого путін відповідає на заздалегідь погоджені «питання громадян».
▶️ Цього року путіну було особливо важко знайти відповіді на питання про ситуацію на курщині, перспективи «сво» і погіршення економічної ситуації в росії.
▶️ Стосовно України путін відзначився особливо цинічною заявою. Диктатор запропонував державам Заходу влаштувати «дуель»: росія нанесе удар «орєшніком» по Києву, а західні системи ППО спробують відбити атаку.
▶️ Після руйнування міфу про «непереможну другу армію світу» кремль намагається створити новий міф про «диво-зброю», якій немає аналогів у світі.
▶️ путін заявив, що москва нібито готова до перемовин, але дії росії свідчать, що подібні заяви повністю безпідставні.
▶️ Єдиний спосіб зупинити агресора – військове і дипломатичне посилення України, а також збільшення санкційного тиску на росію.
Джерело: https://t.me/spravdi/43738