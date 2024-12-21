«Пряма лінія» путіна – не більше ніж пропагандистське шоу

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

19 грудня російський диктатор виступив у форматі щорічної «Прямої лінії» і зробив низку абсурдних заяв.

▶️ «Пряма лінія» – щорічний зрежисований захід, під час якого путін відповідає на заздалегідь погоджені «питання громадян».

▶️ Цього року путіну було особливо важко знайти відповіді на питання про ситуацію на курщині, перспективи «сво» і погіршення економічної ситуації в росії.

▶️ Стосовно України путін відзначився особливо цинічною заявою. Диктатор запропонував державам Заходу влаштувати «дуель»: росія нанесе удар «орєшніком» по Києву, а західні системи ППО спробують відбити атаку.

▶️ Після руйнування міфу про «непереможну другу армію світу» кремль намагається створити новий міф про «диво-зброю», якій немає аналогів у світі.

▶️ путін заявив, що москва нібито готова до перемовин, але дії росії свідчать, що подібні заяви повністю безпідставні.

▶️ Єдиний спосіб зупинити агресора – військове і дипломатичне посилення України, а також збільшення санкційного тиску на росію.

Джерело: https://t.me/spravdi/43738

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