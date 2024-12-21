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За матеріалами СБУ 5 років тюрми отримав настоятель храму УПЦ (МП), який вихваляв путіна та очікував на захоплення Вінниччини

За матеріалами СБУ 5 років тюрми отримав настоятель храму УПЦ (МП), який вихваляв путіна та очікував на захоплення Вінниччини

За доказовою базою Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав настоятель храму Вінницької єпархії УПЦ (МП), який виправдовував війну рф проти України.

За матеріалами справи, під час проповідей та спілкування з вірянами протоієрей вихваляв очільника кремля та героїзував російські угруповання, що намагаються окупувати нашу державу.

При цьому клірик висловлював сподівання на захоплення Вінницької області та інших регіонів центральної частини України.

Співробітники СБУ задокументували злочини протоієрея і в серпні цього року повідомили йому про підозру.

Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності настоятеля храму на користь рф.

З урахуванням співпраці зі слідством суд визнав клірика винним за ч. 2 і ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмиснику призначено покарання у виді - 5 років позбавлення волі.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13622

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