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СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу, який віддав наказ ударити «Іскандером» по знімальній групі Reuters

СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу, який віддав наказ ударити «Іскандером» по знімальній групі Reuters

Служба безпеки України зібрала доказову базу на російського генерала, який організував ракетний удар по знімальній групі міжнародної інформаційної агенції Reuters 24 серпня 2024 року.

Тоді внаслідок влучання балістичною ракетою рф по готелю «Сапфір» у Краматорську загинув співробітник Reuters, а ще 5 його колег отримали поранення.

За даними слідчих СБУ, відповідальним за цю повітряну атаку є російський генерал-полковник Олексій Кім. Він обіймає посаду заступника начальника генерального штабу збройних сил рф.

Саме Кім підписав директиву та віддав бойовий наказ на вогневе ураження готелю, де перебували лише цивільні.

Для здійснення атаки російський генерал-полковник залучив один із підпорядкованих йому підрозділів ракетних військ.

Згідно із бойовим наказом Кіма його підлеглі вдарили по готелю балістичною ракетою «Іскандер-М».

Вогневим ураженням було повністю зруйновано будівлю цивільного об’єкта, а крім журналістів Reuters, ушкодження різного ступеня тяжкості отримали ще 5 інших цивільних осіб.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили російському генерал-полковнику Кіму про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни);

▪ ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності. Кожного воєнного злочинця рф буде знайдено і покарано.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13621

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