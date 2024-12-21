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Хабарництво на ремонті інфраструктури на Сумщині

Хабарництво на ремонті інфраструктури на Сумщині

Повідомлено про підозру одному з колишніх обласних керівників управління стратегічних розслідувань у Сумській області

20 грудня 2024 року САП та НАБУ повідомили про підозру особі, яка на момент вчинення інкримінованих дій обіймала посаду т.в.о. заступника керівника Департаменту карного розшуку Національної поліції України, у пособництві в закінченому замаху на одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Дії особи кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 368 КК України.

У межах досудового розслідування встановлено, що народний депутат вимагав 14% від суми коштів, виділених на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області: з яких 10% призначались йому особисто та 4% – для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. За версією слідства, мова йде про 3,4 млн грн.

У ході подальшого розслідування з’ясувалося, що вказаному нардепу з травня по липень 2024 року сприяв т.в.о. заступника керівника Департаменту карного розшуку Національної поліції України – колишній начальник УСР у Сумській області. Так, правоохоронець мав забезпечувати безперешкодну передачу коштів від підрядника до голови сільради із залученням підпорядкованих йому працівників правоохоронного органу, причетність яких наразі встановлюється. Кошти призначалися народному депутату України та правоохоронним органам.

Зауважимо, що депутату повідомлено про підозру за вказаним фактом 15.07.2024.

Досудове розслідування триває.

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2662

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