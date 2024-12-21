В Німеччині скоєно теракт, 11 жертв

Чоловік, який скоїв теракт у Німеччині напередодні, виявився антиісламським активістом, який переховувався від саудівської влади за звинуваченням у тероризмі та торгівлі людьми — Daily Mail.

Як повідомляє видання, Талеб Аль Абдулмохсен приїхав навчатися в Німеччину 2006 року на лікаря-психіатра і попросив політичного притулку. На батьківщині, в Саудівській Аравії, його розшукують за звинуваченнями, пов'язаними з тероризмом, торгівлею людьми з Саудівської Аравії та країн Перської затоки в ЄС. Відомо, що Німеччина відмовила саудитам в екстрадиції Абдулмохсена.

Підозрюваний активно вів блог у соцмережі X: він займав явну антиісламську позицію, звинувачуючи Саудівську Аравію в убивствах та інших злочинах, звинувачував владу Німеччини в ісламізації ЄС і жорстокому поводженні з саудівськими біженцями. Також Абдулмохсен підтримував праворадикальну партію "Альтернатива для Німеччини", яка виступає за жорстку міграційну політику.

«Я запевняю вас, що, якщо Німеччина захоче війни, ми її отримаємо. Якщо Німеччина захоче нас убити, ми вб'ємо їх, помремо або вирушимо до в'язниці з гордістю», — написав Абдулмохсен у себе в соцмережах.

Ще у 2019 році у близькосхідній та європейській пресі можна знайти інтерв'ю Абдулмохсена, який позиціонує себе активістом та волонтером. Стверджується, що протягом багатьох років він допомагав саудівцям (переважно жінкам), які хотіли залишити країну і жити в демократичному суспільстві, переїздити до Європи та облаштовуватися там.

Наразі німецька поліція з'ясовує мотиви теракту у Магдебурзі, який скоїв чоловік. За останньою інформацією, внаслідок дій Абдулмохсена загинуло 11 людей, постраждали ще 68, 15 із них — у важкому стані.

Джерело: https://t.me/znua_live/182198

Новости портала «Весь Харьков»