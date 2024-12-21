Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:49
Просмотров: 86

В Німеччині скоєно теракт, 11 жертв

В Німеччині скоєно теракт, 11 жертв

Чоловік, який скоїв теракт у Німеччині напередодні, виявився антиісламським активістом, який переховувався від саудівської влади за звинуваченням у тероризмі та торгівлі людьми — Daily Mail.

Як повідомляє видання, Талеб Аль Абдулмохсен приїхав навчатися в Німеччину 2006 року на лікаря-психіатра і попросив політичного притулку. На батьківщині, в Саудівській Аравії, його розшукують за звинуваченнями, пов'язаними з тероризмом, торгівлею людьми з Саудівської Аравії та країн Перської затоки в ЄС. Відомо, що Німеччина відмовила саудитам в екстрадиції Абдулмохсена.

Підозрюваний активно вів блог у соцмережі X: він займав явну антиісламську позицію, звинувачуючи Саудівську Аравію в убивствах та інших злочинах, звинувачував владу Німеччини в ісламізації ЄС і жорстокому поводженні з саудівськими біженцями. Також Абдулмохсен підтримував праворадикальну партію "Альтернатива для Німеччини", яка виступає за жорстку міграційну політику.

«Я запевняю вас, що, якщо Німеччина захоче війни, ми її отримаємо. Якщо Німеччина захоче нас убити, ми вб'ємо їх, помремо або вирушимо до в'язниці з гордістю», — написав Абдулмохсен у себе в соцмережах.

Ще у 2019 році у близькосхідній та європейській пресі можна знайти інтерв'ю Абдулмохсена, який позиціонує себе активістом та волонтером. Стверджується, що протягом багатьох років він допомагав саудівцям (переважно жінкам), які хотіли залишити країну і жити в демократичному суспільстві, переїздити до Європи та облаштовуватися там.

Наразі німецька поліція з'ясовує мотиви теракту у Магдебурзі, який скоїв чоловік. За останньою інформацією, внаслідок дій Абдулмохсена загинуло 11 людей, постраждали ще 68, 15 із них — у важкому стані.

В Німеччині скоєно теракт, 11 жертв

В Німеччині скоєно теракт, 11 жертв

Джерело: https://t.me/znua_live/182198

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

ФРН відправила в Україну 6-й комплекс ППО IRIS-T в рамках військової допомоги — Шольц
Сегодня 08:20    45
«Крива українська ППО» і «знесення позицій Patriot»: як росіяни брехали про ранковий обстріл Києва
Сегодня 06:46    106
Никакого прекращения огня, - путин
Сегодня 06:29    136
Німці забирають свою військову СТО назад до Німеччини
20.12.2024 09:12    275
Пряма лінія плешивого карлика: основний епітет – «цинічно»
20.12.2024 08:44    155
Ще один доказ того, що росія творить в Україні геноцид
20.12.2024 08:29    162
Харківщина. 20 грудня
20.12.2024 08:28    123
росіяни вдарили по Києву ракетами. Що відомо про ранкову атаку
20.12.2024 08:11    140
Rheinmetall поставлятиме в Україну модулі для 155-мм артилерійських снарядів
19.12.2024 08:54    181
Збито 45 ворожих БПЛА, ще 40 безпілотників – не досягли цілей (локаційно втрачені)
19.12.2024 08:49    133
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 