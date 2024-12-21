Харківщина, 21 грудня

▪️ 23:41 м. Харків, Київський р-н. Внаслідок ударів уламків БПЛА «Шахед» горів дах будинку та пошкоджений газогін. Постраждали 2 людини, в легкому стані.

▪️ 21:38 м. Харків, Салтівський р-н. Внаслідок удару БПЛА «Шахед» горіли квартири на 1 та 2 поверхах. Постраждали 6 людей.

▪️ 23:21 Харківський р-н, Солоницівська громада, с. Солоницівка. Внаслідок удару уламків БПЛА «Шахед» горів дах нежитлового приміщення на цивільному підприємстві.

На Харківському напрямків відбулося одне бойове зіткнення з ворогом в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник 11 разів намагався витіснити наші підрозділи із позицій поблизу Кучерівки, Синьківки, Петропавлівки, Загризового та Лозової. Одне боєзіткнення триває.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 24 людини, серед них - 1 дитина.

Джерело: https://t.me/synegubov/12528

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