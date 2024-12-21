ЗМІ: Нардеп "Слуги народу" не задекларував московську нерухомість родини й доходи дружини з рф

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Роман Каптєлов не вказав у своїй декларації, що його дружина й діти проживають у росії, володіють часткою квартири в москві, а також не згадав про доходи дружини від російської державної установи.

Джерело: розслідування "Схем" https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-kaptyelov--sluha-narodu-rodyna-moskva/33246063.html

Деталі: Журналісти встановили, що дружина депутата Євгенія Каптєлова разом із сином і донькою залишила Україну в січні 2022 року, за місяць до повномасштабного вторгнення. За даними джерел "Схем" з доступом до інформації про перетин державного кордону України та росії, 22 січня 2022 року вона вилетіла з Запоріжжя до Стамбула, а потім вирушила до москви, де й залишалася після початку повномасштабного вторгнення.

Наразі, згідно з повідомленням на одному з російських сайтів, Євгенія Каптєлова в росії надає послуги як сімейна нутриціологиня та психосоматологиня. Її консультації коштують від 5500 рублів – це понад 2 тисячі гривень.

Журналісти також дізналися, що у грудні 2023 року Євгенія Каптєлова отримала зарплату в державній бюджетній установі культури міста москви під назвою "Об’єднання культурних центрів південно-західного адміністративного округу". Її дохід склав 52 тисячі рублів, що становить приблизно 21 тисячу гривень. За 9 місяців 2024 року Каптєлова заробила загалом понад 700 тисяч рублів, це близько 300 тисяч гривень.

Як з’ясували "Схеми", ця московська установа активно співпрацює з організацією "Воїн" – російським центром військово-спортивної підготовки молоді, створеним за дорученням Володимира путіна. Директор установи відкрито заявляв про спільні заходи з цією організацією, пов’язані з військовими тренуваннями, включаючи використання дронів.

Каптєлов не задекларував доходи своєї дружини від роботи в росії та заробіток від її онлайн-тренінгів у декларації за 2023 рік. Водночас у документі він зазначив, що його дружина є громадянкою російської Федерації.

Син депутата також має російський паспорт. За даними "Схем", отриманими з верифікованих витоків баз даних мешканців рф, саме за російським паспортом син разом із матір’ю виїхав з України напередодні повномасштабного вторгнення.

Журналісти також з’ясували, що родина депутата з 2015 року володіє часткою квартири площею 100 кв. м на Ленінському проспекті в москві. Дружині, дітям депутата та його родичам належить третина квартири, ринкова вартість якої становить близько 6 мільйонів гривень. Однак про цю нерухомість у деклараціях нардепа також не згадано.

"Те, що належить за правом власності, набуте в шлюбі чи набуте дружиною до укладання шлюбу і є її особистою власністю – всі ці об'єкти законодавець зобов'язує зазначити, незалежно від того, вони – в Україні, в Аргентині чи на станції Вернадського. І по росії так само немає жодних винятків", – зазначив юрист ГО "Центр протидії корупції" Олексій Бойко.

Крім того, протягом 2022–2023 років Каптєлов здійснив кілька поїздок за кордон, дати яких збігалися з поїздками його дружини з росії до Туреччини. У ці періоди депутат або не голосував у Верховній Раді, або значився відсутнім.

Чи були ці виїзди оформлені як офіційні відрядження – в Апараті парламенту відмовилися розголошувати, посилаючись на умови воєнного стану.

У письмовій відповіді журналістам Каптєлов зазначив, що не приховував російського громадянства своєї дружини, але заявив, що не має інформації про її майнові права чи доходи в росії. Він також наголосив, що його діти не мають українського громадянства.

Журналісти "Схем" поцікавилися у Каптєлова його поїздками за кордон, які збігалися як із його відсутністю на голосуваннях у Раді, так і з поїздками дружини з росії до Туреччини. У відповідь нардеп заявив:

"Ці поїздки здійснювалися з офіційною метою та у зв’язку з особистими обставинами. Всі ці поїздки були належним чином задекларовані відповідно до чинного законодавства. Моє спілкування з родиною обмежувалося кількома зустрічами через обставини, на які я не можу вплинути. З моменту введення воєнного стану я не мав відпустки та не відпочивав".

Однак на прохання уточнити мету цих поїздок і надати копії відповідних розпоряджень Каптєлов не відповів.

На запитання про можливі ризики, пов’язані з його депутатським статусом та проживанням родини в росії, Каптєлов відповів:

"Питання, що стосуються мого особистого життя, є виключно приватними і не впливають на виконання моїх обов’язків народного депутата України. У своїй роботі я завжди керуюся інтересами держави та дію в межах закону".

Журналісти також наводять слова голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, де він висловив думку, що члени родин народних депутатів мають перебувати в Україні, оскільки їхнє перебування в російській Федерації виглядає, на його думку, неприйнятним

"Без причетності до цього конкретного випадку, мені здається, що будь-хто, хто є в родинних відносинах з народними депутатами, в принципі, мають перебувати в Україні, бо для мене якось дивно, якщо хтось перебуває в російській Федерації. Це безперечно персональна відповідальність кожного депутата, і він повинен нести за це відповідну політично, у разі підтвердження інших наслідків, і юридичну відповідальність", – вважає Стефанчук.

Джерело: pravda.com.ua

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