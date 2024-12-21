Об’єднані експедиційні сили у 2025 році нададуть Україні €12 мільярдів військової допомоги
На саміті Об’єднаних експедиційних сил (Joint Expeditionary Force, JEF) у Таллінні лідери країн-учасниць узгодили, що їхня допомога Україні у 2025 році перевищить 12 млрд євро.
Про це йдеться у їхній спільній заяві, передає Укрінформ.
«Наша сукупна військова допомога Україні становитиме понад 12 мільярдів євро у 2025 році. Ми закликаємо інших членів Альянсу і партнерів продовжувати або збільшувати свою військову підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно, доки Україна не переможе. Ми зобов'язуємося і надалі розширювати нашу пропозицію щодо тренувань і спорядження для України», - підкреслюється в документі.
Учасники саміту JEF також закликали КНДР, Білорусь, Китай та Іран припинити підтримку російської агресії. Вони підтвердили непохитну підтримку суверенітету України.
Як зазначається в заяві, країни JEF разом з іншими членами НАТО забезпечили навчання понад 50 тисяч українських військових, починаючи з 2022 року.
Також країни JEF висловили підтримку основним принципами Плану перемоги, запропонованого Президентом України Володимиром Зеленським, і додали, що «працюють з Україною, щоб долучитися до його втілення».
До JEF, очолюваного Британією, входять Данія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія та Швеція. Ці країни співпрацюють у галузі оборони.
Джерело: ukrinform.ua