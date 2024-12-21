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Листопад потішив не лише виходом S.T.A.L.K.E.R. 2, а й великою кількістю надрукованих виробів

Листопад потішив не лише виходом S.T.A.L.K.E.R. 2, а й великою кількістю надрукованих виробів

Листопад потішив не лише виходом S.T.A.L.K.E.R. 2, а й великою кількістю надрукованих виробів

Дякуючи друкарям та волонтерам ДрукАрмії, у листопаді вдалось надрукувати 884 758 штук виробів які важать аж 21 362 кг!

А саме:

● Снаряди: 186 659 шт. / 11 182 кг

● Хвости та Носи: 265 941 шт. / 3 874 кг

● Сапер: 186 592 шт. / 1 633 кг

● Дрони: 39 473 шт. / 1 311 кг

● Інше: 58 832 шт. / 856 кг

● Системи скиду: 38 074 шт. / 726 кг

● Піхота: 13 615 шт. / 605 кг

● Адаптери: 61 833 шт. / 298 кг

● Макети: 23 409 шт. / 766 кг

● DIY: 11 572 шт. / 190 кг

● Зв'язок: 3 684 шт. / 190 кг

● Медицина: 6 542 шт. / 130 кг

● Снайпер: 383 шт. / 43 кг

● Спостереження: 572 шт. /28 кг

● Starlink: 565 шт. / 27 кг

● Енергія: 1 564 шт. / 26 кг

А ще до Збройних Сил було передано 5 окопних РЕБів та три авто: Хонда CRV, Hyundai Santa Fe, Toyota Rav4.

Тепер для друкарів та військових що друкують, доступний пластик за дисконтними цінами на сторінці "Філамент".

Про нас написали Tv2.dk та Мілітарний, а на каналі Нової Пошти вийшло інтерв'ю з Євгеном Вольновим.

Завдяки зусиллям команди розробників платформа отримала ще декілька оновлень, одне з яких — можливість отримати друкарем персональну подяку від військових.

Загалом роботи стає все більше, тому долучайтесь до спільноти як друкар чи рекрутер, або підтримайте збір на 1 000 000 пружинок! (https://t.me/drukarmy/3644)

Джерело: https://t.me/zloyodessit/23304

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