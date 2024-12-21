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Українське суспільство зберігає стійкий імунітет до російської пропаганди, ― Андрій Юсов

Українське суспільство зберігає стійкий імунітет до російської пропаганди, ― Андрій Юсов

“Ворог витрачає величезні ресурси на створення власного контенту, фейків, заяв, дезінформації, пропаганди, але ще більше ресурсів він витрачає загалом не тільки на створення, а на поширення тієї чи іншої пропаганди та наративів”, ― заявив представник ГУР МО України Андрій Юсов під час пресконференції (https://interfax.com.ua/news/press-conference/1035310.html)на тему “Інформаційна війна: ключові наративи, які створює та поширює російська пропаганда” в агентстві “Інтерфакс Україна”.

Він нагадав, що москва використовує найвразливіші теми та категорії для поширення своєї пропаганди передусім на українське суспільство, щоб демотивувати наших громадян, розбалансувати державу, щоб унеможливити подальший спротив геноцидній війні росії проти України.

“Треба відзначити, що в цілому росія і на цьому напрямку не отримує бажаних для себе результатів. Українське суспільство зберігає високий, стійкий імунітет до російської пропаганди і російських наративів. Але кожного дня ― це нові й нові атаки”, ― зазначив представник ГУР МО України.

За його словами, росія продовжує реалізовувати низку спеціальних активних заходів в інформаційній сфері, спрямованих як проти України, так і проти наших партнерів, щоб спробувати ослабити та розколоти проукраїнську коаліцію.

“Дискредитація України у світі ― це окрема лінія, яку рф продовжує проводити. Усе, що потенційно погане відбувається для України у світі, роздмухується, гіперболізується, щоб іще більше вплинути на суспільство в Україні та суспільства партнерів. Тому, звісно, ці загрози й у найближчий місяць будуть особливо гострими”, ― наголосив Андрій Юсов.

Джерело: https://t.me/DIUkraine/5061

Новости портала «Весь Харьков»

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