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Апеляційний суд залишив у силі вирок щодо чинного нардепа, викритого ДБР на правопорушенні, пов’язаному з корупцією

Апеляційний суд залишив у силі вирок щодо чинного нардепа, викритого ДБР на правопорушенні, пов’язаному з корупцією

За матеріалами ДБР Київський апеляційний суд залишив в силі рішення Печерського районного суду Києва щодо визнання винним чинного народного депутата у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Таким чином рішення суду набрало законної сили та фігуранта буде включено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або повʼязані з корупцією правопорушення.

8 листопада 2023 року працівники Нацагентства з питань запобігання корупції на підставі матеріалів ДБР вручили нардепу протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.

Згодом Печерський районний суд Києва визнав нардепа винним у порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ч. 2 ст. 172-7 Кодексу України).

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4985

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